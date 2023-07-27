Мероприятие пройдёт в сентябре 2024 года. Спортсменам из Украины будет обеспечена безопасность пребывания на территории России

Министерство Спорта Российской Федерации планирует провести "Всемирные игры дружбы" в 2024 году, на которые будут приглашены украинские спортсмены, сообщил глава министерства Олег Васильевич Матыцин.

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По словам политика, представителям Украины будет обеспечена безопасность их пребывания на территории России. Спортивные соревнования планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Столице страны и в Екатеринбурге. Всего в программу войдёт 27 видов спорта:

Баскетбол Баскетбол 3х3 BMX-фристайл Бокс Борьба Легкая атлетика Маунтинбайк Настольный теннис Плавание Пляжный волейбол Художественная гимнастика Спортивное скалолазание Теннис Тхэквондо Тяжелая атлетика Брейкинг Дзюдо Падел Пляжный футбол Спортивная гимнастика Прыжки в воду Синхронное плавание Скейтбординг Шахматы Спортивное программирование Фехтование Акробатический рок-н-ролл

Планируется проводить данное мероприятие каждые 4 года. В министерстве заявляют, что "Всемирные игры дружбы" не разработаны для замены "Олимпийских игр", а просто будут мощной добавкой к мировым соревнованиям.

По иронии судьбы, как раз сегодня в сети появилось видео с чемпионата мира по фехтованию

Во время соревнований украинская спортсменка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, что уже само по себе грубое нарушение правил. Рукопожатие - не просто проявлением культуры в данных соревнованиях, оно является частью поединка, без него поединок не может считаться оконченным. Вдобавок, украинка выставила своё оружие.

После долгих разбирательств международная федерация дисквалифицировала спортсменку из Украины.