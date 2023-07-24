По словам бойца 63-й бригады, их подразделение посреди ночи подняли и отправили на штурм позиций российской армии без какой-либо подготовки

За последний месяц Вооруженные Силы Российской Федерации взяли в плен большое количество украинских военнослужащих на различных направлениях линии соприкосновения. Один из пленных поделился своими впечатлениями от контрнаступления ВСУ.

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По словам бойца, все три месяца службы в 63-й бригаде ВСУ протекали в тыловой зоне, и то что их отправляют на штурм позиций, стало для него большой неожиданностью. Боевого опыта военнослужащий не имел никакого, и после ночного подъёма с последующей поездкой в самое пекло сражения солдат впал в растерянность. Он надеялся, что начальство будет постепенно подготавливать бойцов, потихоньку приближая их к линии соприкосновения.

Бойцов довезли до точки спешивания и уже через 50 метров по подразделению ВСУ начали работать миномёты и танки российской армии. С бойцами не было ни одного офицера и сержанта, только старший солдат. Последний по рации запросили у командования огневой поддержки, но на том конце связи им сказали "Поте́рпите". В этот момент у и так слабо подготовленного подразделения улетучился весь боевой дух. В результате, часть бойцов, отправленных на штурм, сдалась в плен, остальным соответственно повезло меньше - они были уничтожены в ходе боёв.