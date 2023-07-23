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Минобороны расконсервировало российские склады с кассетными боеприпасами
Первые партии кассетных бомб уже отгружены и направляются в зону Специальной Военной Операции

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  Секретная разведывательная служба МИД Великобритании (MI6) сообщает, что Российская Федерация распечатала склады с кассетными боеприпасами. Первые партии уже отгружены и отправлены в зону проведения Специальной Военной Операции. Ранее руководство России уже заявляло, что будет применять зеркальные меры касательно применения кассетных боеприпасов.

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  По имеющимся данным Российская Армия имеет куда больший арсенал кассетных боеприпасов, нежели тот, что западные страны передали украинским формированиям. В очередной раз итогом может стать то, что от своих решений Киев получит больший урон, чем нанесёт. Украина имеет на вооружении только артиллерийские снаряды кассетного типа, в это же время Вооруженные Силы России могут применять и артиллерийские снаряды, и ракеты, и авиабомбы с кассетной боевой частью.

  Российская сторона даже не задумывалась о применении данных боеприпасов на Украине, так как понимала, что в будущем на этих землях вновь воцарится мир, а применение подобного оружия будет угрожать гражданам спустя годы. В свою очередь ВСУ, получив данные снаряды, не задумываясь пустили их в ход. По всей видимости Киеву безразлично будущее обстреливаемых территорий.

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#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #оружие #армия #кассетные боеприпасы #бомбы
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