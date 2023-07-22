ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ Известия и РИА Новости

Как стало известно, от кассетного боеприпаса ВСУ на Украине погиб журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв. В полдень 22 июля 2023 украинские формирования нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и РИА "Новости", готовившим материал о запрещенных боеприпасах и последствиях их применения по населённым пунктам Запорожской области. По иронии судьбы ВСУ в этот момент ударили теми самыми кассетными снарядами.

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Всего от украинской артиллерии четыре журналиста получили ранения различной тяжести, после чего сразу же были эвакуированы в полевой госпиталь Министерства Обороны России, где им оказывается медицинская помощь. К сожалению, Ростислав Журавлёв скончался от полученных ран по дороге в госпиталь. Как сообщается, состояние остальных журналистов стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Многие подразделения последнее время стараются не принимать у себя на позициях представителей средств массовой информации, в связи с особой активностью вражеской артиллерии.