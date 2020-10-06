Electronic Arts анонсировала ремастер Need For Speed: Hot Pursuit десятилетней давности без видимых графических изменений
Выпущенная десять лет назад из-под пера Criterion Games NFS Hot Pursuit по праву остается одной из немногочисленных частей серии, заслуживающих высокой похвалы. В момент релиза гоночная аркада могла похвастаться не только динамичным игровым процессом с высоким духом соперничества, но и возможно лучшей визуальной частью в своем поколении.
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Внезапно EA объявила о скором выходе ремастера игры и открыла предзаказы, цены на которые составляют без малого 2000 рублей для PC в Steam и 2900 рублей за версию для PlayStation. Казалось бы, за столь внушительную сумму геймеры получат не только дополнительный контент, но и по-настоящему свежий взгляд на внешний облик аркады. Однако издатель счел иначе, решив, что косметических изменений ремастер не требует. По-видимому, EA достаточно перезапустить серверы и собрать свежую дань с покупателей не только новых консолей, но и ПК сообщества.
На youtube канале Crowned оперативно появилось видео, демонстрирующее разницу между тем, как выглядит оригинальная версия и ремастер. Вооружившись увеличительными стеклами и подвинув кресла как можно ближе к мониторам, пытливые энтузиасты принялись к детальному рассмотрению грядущей новинки, но результаты неутешительны - Hot Pursuit Remastered выглядит идентично оригиналу. К такому единогласному решению пришло большинство пользователей. Возможно в компании проблемы с пониманием разницы между Enhanced, Definitive и Remaster версиями изданных прежде тайтлов, но куда более вероятной выглядит версия о том, что EA в очередной раз наплевали на игроков, вводя их в заблуждение для формирования легких сверхприбылей.
Насколько очевиден подвох, каждый решившийся купить узнает уже 6 ноября, в момент релиза.
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