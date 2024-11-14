Компания Twitch Interactive, Inc игнорирует требования Роскомнадзора.

Роскомнадзор выдвинул требования Twitch Interactive, Inc. по удалению запрещенных на территории России материалов. Однако стриминговый сервис на протяжении немалого времени игнорирует эти требования. В связи с чем, суд назначил штрафы на общую сумму 40 млн рублей. Также в данный момент в отношении компании действует мера понуждения, которая выглядит как сообщение поисковых систем о нарушении иностранным лицом законов РФ.

Также Twitch внесен в реестр социальных сетей, что обязывает площадку самостоятельно находить и блокировать запрещенную информацию (закон о самоконтроле социальных сетей). ТАСС сообщает, что компания уже оштрафована на 20,7 млн рублей - эта сумма начислена из-за нарушения данного закона.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что стриминговый сервис Twitch, могут заблокировать на территории РФ. Причиной блокировки послужит игнорирование платформой "многомиллионных штрафов", а также неудаление запрещенной информации.

Стоит напомнить, что сервис Discord был заблокирован по схожей схеме.



