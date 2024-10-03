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Yuri_Grant
Сюжетные миссии ремейка GTA: Vice City на движке RAGE готовы - релиз проекта намечен на декабрь
Вспоминаем как появился проект, а также о ситуации с Take Two и массовым закрытием модификаций связанных с GTA.

Российская команда Revolution работает над переносом оригинальной Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE на протяжении нескольких лет. Проект носит название GTA Vice City Nextgen Edition. 12 лет назад появился первый трейлер GTA Vice City 2 на движке GTA IV (4), проект развивался на протяжении 9-ти лет, но в 2021 году он был закрыт по требованию компании Take-Two. Модификация была удалена с сайта MODDB, тогда Revolution Team обратились к фанатам:

"К большому сожалению ситуация обстоит так, что вчера мод GTA Vice City 2 был удален с сайта moddb.com по причине нарушения авторских прав. Опираясь на негативный опыт коллег по цеху, мы вынуждены прекратить дальнейшую разработку мода во избежание каких-либо проблем. Как оказалось судебные иски и финансовые угрозы со стороны Take2 более чем реальны, а враждебность к разработчикам модов только начинает набирать обороты."

Примерно в это же время, давлению со стороны Take-Two подверглись авторы проектов re3 и reVC (исходный код GTAIII и Vice City собранный при помощи реверс инжиниринга). Тогда речь шла о нарушении авторских прав и денежной компенсации в размере от 150 000 до 300 000 долларов. Позднее в 2023 году Take-Two Interactive отозвала иск против группы из 4-х моддеров занимавшихся этими проектами.

Кампания по устранению этих модификаций была обусловлена тем, что Take-Two в то время готовились к релизу трилогии Grand Theft Auto The Definitive Edition,  анонс которой состоялся в октябре 2021 года. Сейчас подобных проблем возникнуть не должно, поскольку GTA Vice City Nextgen Edition не является прямым конкурентом ни одного современного проекта от Rockstar и не имеет коммерческого потенциала, так как мод будет распространяться бесплатно. К тому же у компании Take-Two Interactive нет официального представительства в РФ. 

Недавно Revolution Team опубликовали видеоролик с прохождением миссии "Троянский Вуду" (Trojan Voodoo), видео наглядно демонстрирует разницу между оригинальным Vice City и Nextgen Edition.


Также разработчики поделились таблицей прогресса. На данном этапе завершена работа над всеми сюжетными миссиями, которые были созданы на новом движке с нуля, включая катсцены. Разработчикам осталось доделать 40% побочных миссий, и провести не мало тестов перед выходом. По словам создателей мода релиз, как и планировалось, должен состояться до конца этого года - ориентировочно в декабре.

Стоит напомнить, что GTA Vice City Nextgen Edition - это модификация, которая устанавливается на GTA IV (желательно версии 1.0.7.0), и соответственно будет иметь аналогичные системные требования.

Этот невероятно амбициозный проект от Revolution Team ждут десятки тысяч поклонников серии GTA во всем мире, модификация наглядно продемонстрирует каким должен был получиться ремастер трилогии.  


#rockstar games #rockstar #ремейк #модификация #take two #гта #gta vice city #take two interactive #grand theft auto 4 #ремастер gta
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