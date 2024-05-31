Релиз состоится уже осенью этого года.

Сегодня состоялся официальный анонс ПК-версии God of War Ragnarok. Компания Sony представила игру в рамках мероприятия State Of Play, эксклюзив Playstation посетит персональные компьютеры уже 19 сентября 2024 года.

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В ПК-версии God of War Ragnarok будет реализована поддержка современных функций, таких как ультраширокое разрешение, технологии масштабирования DLSS 3.7 от NVIDIA, FSR 3.1 от AMD и XeSS 1.3 от Intel. Портированием игры на ПК занимается канадская студия Jetpack Interactive.

Игра получила высокие оценки на Playstation 5. На сайте агрегаторе Metacritic у игры 94/100 баллов от журналистов и 8.1/10 от игроков. Сюжетное дополнение God of War: Ragnarok - Valhalla, которое будет входить в ПК-версию, критики оценили на 88/100, а игроки поставили 8.6/10. Журналист Саймон Карди (Simon Cardy) из IGN назвал игру шедевром и оценили на 10 баллов из 10. С момента релиза, в течении года на консолях Playstation 4 и Playstation 5 было продано более 15 миллионов копий.

На ежегодном мероприятии The Game Awards 2022 God of War Ragnarok был признан лучшей приключенческой экшен-игрой. Также авторы проекта забрали награду за лучшее игровое повествование, лучший саундтрек и саунд дизайн. Исполнитель роли Кратоса Кристофер Джадж стал лауреатом премии за лучшую актёрскую работу.