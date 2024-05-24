Игра имеет полную русскую локализацию.

23 мая состоялась онлайн презентация Warhammer Skulls 2024. В рамках мероприятия был представлен новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2, посвященный кооперативному режиму, кастомизации персонажей и доступным классам. Также в этот день был открыт предзаказ игры в Steam.

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Экшн от 3-го лица разрабатывается компанией Saber Interactive, издателем выступает Focus Home Interactive, неудивительно, что проект доступен в российском Steam. Пользователи предзаказавшие игру, получат ранний доступ на четыре дня, начиная с 5 сентября, а также небольшое дополнение Macgragger's Chosen для кастомизации персонажа.

Ранее разработчики сообщали, что игра будет содержать русскую текстовую локализацию. Вчера стало известно, что локализация будет полной, включая русскую озвучку, это официальная информация которая указана на странице игры в Steam.

Анонс Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоялся 9 декабря 2021 года в рамках ежегодного мероприятия The Game Awards (TGA21). Игра является прямым сиквелом первой части, а главным героем снова выступает Тит - капитан Ордена Ультрамаринов.

Релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября на ПК и консолях текущего поколения.



