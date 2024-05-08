Голливудская мода на фильмы по комиксам Marvel наконец-то уходит.

В недавнем интервью издательству The Hollywood Reporter, Генеральный директор компании Disney Боб Айгер (Bob Iger) сообщил о дальнейших планах относительно полнометражных фильмов и сериалов от студии Marvel.

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Disney намерены сократить количество проектов выпускаемых студией. На это решение, очевидно, повлияла череда провалов. В период с ноября 2023 года по февраль 2024-го, в прокат вышли два фильма - The Marvels (Капитан Марвел 2) и Madame Web (Мадам Паутина), подобные проекты как правило обречены на провал, что и случилось - низкие оценки и низкие финансовые показатели.

Не удивительно, что руководство компании Disney было недовольно отчетом о прибылях и убытках за второй финансовый квартал, особенно учитывая недавнее падение акций компании на целых 10.4%.

В итоге Disney и Marvel пришли к выводу, что нужно сократить производство фильмов и сериалов в два раза чтобы улучшить их качество, соответственно вместо 4-х полнометражных фильмов в год, студия будет выпускать 2, это касается и телевизионных проектов.

Нужно отметить, что данная формула применима исключительно к будущим проектам Marvel, и никак не повлияет на проекты которые уже запущены в производство, в том числе на ожидаемый фанатами Deadpool & Wolverine.