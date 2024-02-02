Ролик содержит не только отрывки из сюжетных кат-сцен, но и демонстрацию геймплея.

В рамках презентации State of Play был представлен трейлер иммерсив сима Judas. Игра создается студией Ghost Story Games, основаной легендарным геймдизайнером Кеном Левином в 2017 году, после того как он покинул компанию Irrational Games. В состав Ghost Story Games входят около 15 бывших сотрудников Irrational Games, студия работает над своим первым проектом уже семь лет.

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Judas является наследником серий System Shock и BioShock, однако самым существенным отличием от этих игр должна стать вариативность в прохождении сюжета. Игра разрабатывается с акцентом на реиграбельность, еще в 2014 году на конференции Game Developers Conference, Кен Левин объяснил, что хочет создать проект с нелинейным повествованием, придумать схему при которой каждое прохождение игры будет иметь уникальную структуру повествования, он описывал это как "нарративное лего".

Известный журналист Джейсон Шрайер провел расследование. В статье опубликованной 3 января 2022 года говорилось о том, что новый проект от Кена Левина находится в "производственном аду". Некоторые бывшие сотрудники Ghost Story говорили, что по началу они были довольны той свободой, которую предоставила студии компания Take-Two, но в последствии отсутствие определенных рамок и некоторого давления со стороны издателя негативно сказалось на разработке проекта. Причиной тому стал управленческий стиль Кена Левина, который привел к эмоциональному выгоранию сотрудников, что вынудило их покинуть студию. В Take-Two закрывают на это глаза по той же причине, по которой многие люди стремились работать в Irrational и Ghost Story - потому что Кен способен создать что-то великолепное и это факт.

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Точной даты выхода у Judas пока нет. На официальном сайте Ghost Story Games заявлены платформы ПК, Playstation 5 и XBOX Series X|S.