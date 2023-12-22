Слитые в сеть данные указывают на то, что игра выйдет на ПК. Также был опубликован список грядущих неанонсированных проектов Insomniac Games.

В начале прошлой недели хакерская группа Rhysida объявила о взломе Insomniac Games. Хакеры получили доступ к раннему билду Marvel’s Wolverine и конфиденциальным документам компании. Rhysida объявили, что через 7 дней выложат данные в сеть, если Sony не заплатит за них.

реклама

Несколько дней назад в сети появился слитый билд игры, а также концепт-арты, список актеров, персонажей, полный сценарий и множество видеороликов с геймплеем и некоторыми катсценами.

События экшена будут разворачивать в нескольких странах мира. Сюжетная кампания состоит из 40 уровней, в 10 из которых будет полуоткрытый мир. Также в игре будет реализован кооператив для режима на выживание.

Слитый в сеть билд Marvel’s Wolverine удалось запустить на ПК, осуществила запуск небольшая группа энтузиастов. Сообщается, что файлы игры датируются прошлым годом, в раннем билде не реализовано большинство моделей персонажей, отсутствуют многие текстуры и анимации.

В сеть также попал график выхода игр Insomniac Games до 2030 финансового года, и документ со списком проектов которые портируют на ПК.

В период с 2025 по 2030 год, компания планирует выпустить пять игр, четыре из них пока не были анонсированы официально. По графику видно, что релиз Marvel’s Wolverine намечен на 2026 год, однако неанонсированный проект Marvel’s Venom должен выйти в 2025 году. Нужно отметить, что этот график релизов с большой долей вероятности может измениться.

Сейчас Insomniac Games планируют выпустить на ПК три игры:

Marvel's Spider-Man 2 (i30 Popsicle)

Marvel's Wolverine (i33 Bacon)

Marvel's Spider-Man 3 (i34 SM3)





Далее в статье будет представлена информация содержащая спойлеры.

Роль Логана/Росомахи исполняет актер Лиам Макинтайр (Liam McIntyre), известный по главной роли в сериале Spartacus (начиная со второго сезона). Актриса озвучки Кризия Байос (Krizia Bajos) исполнила роль Джин Грей. Роль суперзлодея Натаниэля Эссекса/Синистра, исполнил известный актер озвучки Трой Бейкер (Troy Baker). Николь Пасан (Nicole Pacent), актриса известная своими ролями в сериалах Westworld (Мир Дикого Запада) и Criminal Minds (Мыслить как преступник), сыграла Рэйвен Даркхолм/́Мистик. Виктора Крида/Саблезубого сыграл малоизвестный актер Бретт Гипсон (Brett Gipson).

На данный момент в сеть выложено около 50 минут геймплея, если считать каждое видео, в том числе огромнейшее количество коротких роликов.

YouTube-видео представленное ниже, в скором времени может быть удалено по просьбе правообладателя. Этот и многие другие видеоролики из Marvel’s Wolverine попавшие в сеть можно найти в VK.









Концепт-арты:

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



