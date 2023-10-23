Высокие системные требования игры явно намекают на отсутствие качественной оптимизации.

В связи с приближающимся релизом долгожданного продолжения хоррора Alan Wake, студия Remedy опубликовала системные требования игры. Разработчики опубликовали подробную таблицу, в которой указаны спецификации для игры с технологией трассировки лучей и без нее. Также в таблице присутствуют рекомендации для настройки параметров DLSS и FSR.

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Очевидно, игра будет слабо оптимизирована, поскольку системные требования явно завышены. Alan Wake 2 разработан на движке Northlight. Движок разработан компанией Remedy Entertainment специально для внутреннего использования. Первой игрой студии, созданной на этом движке, был неоднозначный проект Quantum Break, который имел некоторые проблемы с оптимизацией как на консолях, так и на ПК.

Релиз проекта состоится 27 октября, ПК версия игры является эксклюзивом Epic Games Store. Игра также будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Консольные версии Alan Wake 2 имеют два режима видео настроек — 30 кадров в секунду в режиме качества и 60 кадров в секунду в режиме производительности.

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В Alan Wake 2 будет присутствовать русская текстовая локализация, однако страница игры в Epic Games Store заблокирована для пользователей из России.