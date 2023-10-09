Игра носит подзаголовок Origins, поскольку является приквелом. Разработчики опубликовали анонсирующий трейлер и скриншоты.

В 2019 году компания Kalypso Media открыла студию специально для работы над новой частью Commandos, игры из знаменитой серии тактических стелс боевиков. Открытое в городе Дармштадт внутреннее подразделение издательства получило название Claymore Game Studios.

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В апреле 2020 года издатель Kalypso Media официально объявил о начале разработки игры. Детали относительно проекта держались в секрете, до недавнего времени.

Компании Kalypso Media и Claymore Game Studios опубликовали трейлер грядущей части Commandos. Игра является приквелом и носит название Commandos: Origins. Точная дата выхода пока не сообщается, но релиз запланирован на 2024 год.





В игре будет представлено шесть играбельных персонажей - «Зеленый берет» Джек О'Хара, «Сапер» Томас Хэнкок, «Снайпер» Фрэнсис Т. Вулридж, «Водитель» Сэмюэл Бруклин, «Ныряльщик» Джеймс Блэквуд и «Шпион» Рене Дюшан.

Игроков ждут 14 миссий, действие которых развернется в различных уголках света.

Так же стало известно, что в игре появится кооперативный режим на двух игроков, который будет доступен не только по сети, но и в автономном режиме с разделением на два экрана.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, она будет доступна в Xbox Game Pass в день релиза.