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Yuri_Grant
В Steam стала доступна демоверсия RoboCop: Rogue City, также опубликован новый трейлер
Игра выходит менее чем через месяц, студии разработчиков и издателей продолжают поддерживать интерес к своему проекту по легендарной кинофраншизе.

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Издатель Nacon и студия разработчиков Teyon, опубликовали трейлер грядущего шутера от первого лица RoboCop: Rogue City. Видеоролик посвящен криминальной изнанке города, а именно Старому Детройту (Old Detroit).

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Также страница RoboCop: Rogue City в Steam была обновлена, у пользователей появилась возможность загрузить демоверсию игры.

В полной версии проекта игроку будут доступны более двадцати видов оружия и различные улучшения кибернетических способностей. В игре будет реализован полуоткрытый мир (вероятно схожий по своей структуре с миром представленным в предыдущем проекте Teyon - Terminator Resistance). Игроку предстоит исследовать открытые зоны и выполнять задания, искать улики, проводить допросы и поддерживать общественный порядок. Также разработчики обещают нелинейность в прохождении некоторых заданий, поскольку игроку предстоит принимать решения которые повлияют на судьбу  граждан и исход миссии.

События игры разворачиваются между второй и третьей частями фильмов серии "РобоКоп". Игрок повстречает множество персонажей знакомых по киновселенной. Главного героя снова сыграл актер Питер Веллер (Peter Weller).

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Релиз игры состоится 2 ноября на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

#steam #nacon #трейлер #teyon #robocop rogue city #demo #robocop #демоверсия #robocop: rogue city #робокоп
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