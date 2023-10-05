Игра выходит менее чем через месяц, студии разработчиков и издателей продолжают поддерживать интерес к своему проекту по легендарной кинофраншизе.

Издатель Nacon и студия разработчиков Teyon, опубликовали трейлер грядущего шутера от первого лица RoboCop: Rogue City. Видеоролик посвящен криминальной изнанке города, а именно Старому Детройту (Old Detroit).

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Также страница RoboCop: Rogue City в Steam была обновлена, у пользователей появилась возможность загрузить демоверсию игры.

В полной версии проекта игроку будут доступны более двадцати видов оружия и различные улучшения кибернетических способностей. В игре будет реализован полуоткрытый мир (вероятно схожий по своей структуре с миром представленным в предыдущем проекте Teyon - Terminator Resistance). Игроку предстоит исследовать открытые зоны и выполнять задания, искать улики, проводить допросы и поддерживать общественный порядок. Также разработчики обещают нелинейность в прохождении некоторых заданий, поскольку игроку предстоит принимать решения которые повлияют на судьбу граждан и исход миссии.

События игры разворачиваются между второй и третьей частями фильмов серии "РобоКоп". Игрок повстречает множество персонажей знакомых по киновселенной. Главного героя снова сыграл актер Питер Веллер (Peter Weller).

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Релиз игры состоится 2 ноября на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.