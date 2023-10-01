Игра будет доступна в Steam, дата релиза на консолях пока не известна.

Ремастер классической игры 1999 года Kingpin: Life of Crime, был анонсирован студией 3D Realms в 2020 году в рамках Penny Arcade Expo (PAX) South. Предполагалось, что релиз проекта состоится до конца года, но студия разработчиков Slipgate Ironworks столкнулась с некоторыми проблемами из-за чего выход игры был отложен на неопределённый срок.

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Издатели 3D Realms и Interplay объявили, что релиз Kingpin: Reloaded состоится 5 декабря. На данный момент игра выходит только на ПК, в связи с чем страница в Steam была обновлена. Дата релиза на консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch не сообщается.

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Kingpin: Reloaded это шутер от первого лица с элементами иммерсив-сима. Оригинальная игра, как и ремастер использует движок от Quake II id Tech 2, который до сих пор не потерял актуальность из-за своей гибкости. Переиздание будет поддерживать Ultrawide, 4K разрешение и управление с помощью геймпада. Также в игре реализовано переключение в классический режим, для прохождения с оригинальной графикой. Разработчики обещают перебалансированный и отполированный геймплей, улучшение диалоговой системы, новую квестовую систему и другие изменения в механиках игры.