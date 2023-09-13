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Опубликован релизный трейлер Mortal Kombat 1
4-х минутный ролик демонстрирует катсцены и геймплей за бойцов среди которых Жан-Клод Ван Дамм.

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Компания NetherRealm Studios опубликовала брутальный релизный трейлер Mortal Kombat 1. Проект был анонсирован 18 мая этого года, и стал двенадцатой по счету частью в основной серии легендарных файтингов Mortal Kombat. Так же игра является перезагрузкой серии, действие которой происходит на временной шкале Новой Эры, созданной Лю Каном после того, как он стал божеством в ходе сюжетных событий Mortal Kombat 11.

Трейлер игры демонстрирует сюжетные катсцены, в которых можно отметить превосходную мимику персонажей и качественную постановку. Так же в ролике показан геймплей за некоторых бойцов, включая Джонни Кейджа в исполнении Жан-Клода Ван Дамма и несколько "фаталити".

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Обновленный дизайн интерфейса, логотипа и стиль некоторых боевых арен стал ярче и насыщеннее, именно поэтому, при всей схожести с предыдущей частью, проект выглядит свежо. Но разработчики не отказались полностью, от мрачной и темной стилистики, свойственной серии Mortal Kombat. В целом, в ролике заметен баланс стилей - между экспериментальным светлым, и каноничным темным.


В Mortal Kombat 1 будут представлены 24 персонажа, выход игры состоится 14 сентября 2023 года на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

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