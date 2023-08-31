Пит Хайнс сообщил, что работа над игрой вступила в активную фазу.

На конференции Е3 в 2018 году, студия Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI, представив публике один единственный концепт арт. За прошедшее время, студия не делилась никакими новостями о ходе разработки проекта. Это можно оправдать тем, что сотрудники Bethesda были погружены в работу над Starfield.

Сейчас, когда основная работа (студия должна поддерживать проект обновлениями) над Starfield уже прекращена, разработчики готовы взяться за их следующий проект. В связи с этим Глава издательства Bethesda Softworks Пит Хайнс (Pete Hines), поделился дальнейшими планами студии. В интервью Vandal Хайнс сообщил, что поект The Elder Scrolls VI, ранее находившийся на стадии препродакшн, сейчас в ступил в активную фазу разработки, но он уточнил, что игрой занимается только часть команды. Поскольку, по его словам, внимание разработчиков приковано к проекту Starfield, который должен стартовать в пятницу 1 сентября. Студия должна приложить максимум усилий для того, чтобы запуск этой игры был удачным, так-как сейчас, именно этот проект является приоритетным для Bethesda.

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На данном этапе у The Elder Scrolls VI нет даже примерной даты релиза. Если учесть, что разработка Starfield заняла почти десять лет, можно сделать вывод, что работа над TESVI может продлится не меньше. Хотя босс Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) утверждает, что разработка игры займет около пяти лет, значит игра может увидеть свет в 2028 году.