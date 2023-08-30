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Фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» выйдет в прокат 20 октября
Дуэт Скорсезе и ДиКаприо в детективном вестерне основанном на реальных событиях, повествующий о серии убийств происходивших в штате Оклахома в 1920-х годах.

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Компании Apple и Paramount Pictures объявили сегодня, что предстоящий полнометражный фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" выйдет в прокат по всему миру 20 октября, прежде чем появится на стриминговом сервисе Apple TV+.

Первоначально предполагалось, что фильм выйдет в ограниченный прокат в кинотеатрах 6 октября. В дополнение к дате глобального театрального релиза Apple и Paramount Pictures также выпустили два ключевых арт-постера, с которыми вы можете ознакомиться ниже.


 постеры



Сценарий фильма основан на книге «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь» американского журналиста Дэвида Гранна. В основу книги легли реальные события, которые, так же были описаны ранее, в романе писательницы из племени чикасо Линды Хоган под названием "Злой дух". Этот роман был номинирован на Пулитцеровскую премию в 1991 году.

В своей книге журналист Дэвид Гранн, описал расследование ФБР относящееся к серии убийств состоятельных людей из племени Осейджи в штате Оклахома в 1920-х — после того, как под их землей были обнаружены большие залежи нефти. Дело в том, что народ из племени Осейджа через суд отстояли право получения прибыли с нефтяных месторождений, найденных на их земле. Это повлекло за собой страшные события, целью которых было устранение народа населявшего эти земли. Число жертв по официальным источникам, насчитывает двадцать человек, но Гранн полагает, что сотни других людей из племени Осейджа могли быть убиты из-за их связей с нефтью. Книга вышла в свет в 2017 году, в ней подробно описывается расследование этих убийств недавно созданное ФБР (Федеральное Бюро Расследований).

Шон Вудс из Rolling Stone высоко оценил книгу Гранна, отметив: «В своей новой книге Гранн рассказывает об убийстве, предательстве, героизме и борьбе нации за то, чтобы оставить позади свою фронтирную культуру и войти в современный мир. Наполненная почти мифическими персонажами из нашего прошлого — стоическими техасскими рейнджерами, коррумпированными баронами-разбойниками, частными детективами и кровожадными отчаянными преступниками, такими как банда Эла Спенсера, — история Гранна представляет собой тайную историю американского фронтира».

Рецензент Publishers Weekly заявил: «Сотрудник журнала New Yorker писатель Гранн укрепляет свою репутацию блестящего рассказчика в этом захватывающем повествовании о подлинных преступлениях, в котором вновь рассматривается загадочная, пугающая и довольно малоизвестная серия убийств, произошедших в основном в Оклахоме в 1920-х годах».

Журнал Time включил "Убийцы цветочной луны" в десятку лучших нон-фикшн книг 2017 года.

Первоначально, роль Тома Уайта, агента возглавлявшего расследавание была написана специально под Леонардо ДиКаприо. Но по ходу написания сценария акценты сместились, и персонаж оказался на втором плане. Леонардо ДиКаприо в результате исполнил роль племянника главного антагониста фильма, которого сыграл Роберт Де Ниро, а Джесси Племонс был выбран на роль Тома Уайта. Так же в фильме приняли участие: Лили Гладстон, Брендан Фрейзер, Кара Джейд Майерс, Джанай Коллинз, Джиллиан Дион и Танту Кардинал.

Ранее в этом году сообщалось, что продолжительность "Убийц цветочной луны" будет больше, чем у большинства полнометражных проектов: хронометраж составит 3 часа 26 минут, что делает этот фильм Мартина Скорсезе, второй по продолжительности картиной из всех, когда-либо снятых мэтром.

IGN оценили фильм на 9 баллов из 10 и сказали: "Современный вестерн Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" мастерски проливает свет на убийства Осейджей 1920-х годов и очень откровенно подходит к теме насилия и расового превосходства."


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