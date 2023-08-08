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Rockstar разочаровала фанатов анонсом порта Red Dead Redemption
Фанаты не хотят платить 50 долларов за порт, который не является ремастером.

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Поклонники Red Dead Redemption, которые с нетерпением ждали "ремейка", будут жестоко разочарованы. В недавнем анонсе Rockstar Games говорится, что игра будет выпущена для Nintendo Switch и "современных" систем PlayStation, что, если разобраться, означает PS4. Мало того, было подтверждено, что сама игра не будет ремейком или ремастером. Простой порт игры 13-летней давности.

И поклонники ПК в очередной раз обратили внимание на эту игру, о которой они мечтали в течение многих лет.

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Однако, как отмечается в анонсе Rockstar, поддерживаются новые языки, улучшена графика и игровой процесс, которые, вероятно, не будут доступны в обратно совместимых версиях игры на XBOX.

Неудивительно, что после анонса Rockstar фанаты вышли в социальные сети, чтобы заявить о своих чувствах;

“Почему rockstar в последнее время принимает такие нелепые решения?”

“Это позор. 50 долларов за порт игры 13-летней давности… Ни ремейка, ни ремастера, ни порта для ПК, ни 60 кадров в секунду.”

“Rockstar, безусловно, моя любимая компания по производству видеоигр, но портировать RDR на современные системы, игнорируя такие современные системы, как PS5 / PC / XSX - безумие, даже по стандартам порта, это должно, по крайней мере, работать со скоростью 60 кадров в секунду в формате 4K и изначально поддерживать функции PS5, 30 кадров в секунду в 2023 году разочаровывают”.

Похоже, что большинство фанатов сходятся во мнении, что Rockstar просто пытаются их обокрасть, но, если учитывать предыдущий опыт Rockstar по ремастированию игр,  возможно и было принято решение просто портировать игру.

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#playstation #rockstar #ps4 #switch #red dead redemption #rdr #red dead
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