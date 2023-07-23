В своем новом интервью разработчики из Ubisoft Massive поделились подробностями, касающимися двух локаций в игре.

Сегодня на Comic-Con в Сан-Диего разработчики из Ubisoft Massive и их коллеги из LucasFilm поделились рядом новых подробностей о "Star Wars Outlaws". В часности о двух локациях, которые были представлены для игры на данный момент: новолуние Тошара и Татуин. Включая то, что вы можете как работать на Джаббу Хатта, так и предать его (если захотите).

В беседе с IGN режиссер Джулиан Герити говорит, что Тошара вдохновлена восточноафриканской саванной и была специально разработана с учетом героини Кей Весс (будет реализована возможность кастомизации), с множеством широких открытых равнин. Команда даже посетила Танзанию в поисках вдохновения.

реклама

"Мы начинаем с биома, в данном случае с биомов Юго-Восточной Африки в качестве источника вдохновения, а затем добавляем к нему изюминку, чтобы он казался немного чужеродным", - сказал Герити.

Креативный директор Lucasfilm Мэтт Мартин упомянул правило Lucasfilm "80/20" о создании локаций, которые на 80% знакомы, но на 20% чужды или фантастичны.

Так же Герити сказал о луне Тошара - "Этот улей отбросов и злодейства" - локация была разработана с целью дать игрокам возможность отыгрывать "негодяя", образ который Ubisoft Massive строит вокруг главной героини Кей. На луне будет находиться город, высеченный в гигантской скале, окруженный равнинами.

Геритити завершил дискуссию рассказом о двух потенциальных сюрпризах, с которыми можно столкнуться на Тошаре:

"Есть пара сюрпризов, которые я не хочу портить", - сказал он. "На Тошаре есть особый хищник, который умопомрачительно крут. Так что, если вы боитесь лягушек, возможно, эта игра не для вас. Не бойтесь, он очень редко встречается. Во-вторых, еда невероятно важна для мира "Звездных войн". И если вам нравится готовить и идея открытия новой инопланетной стряпни, это будет для вас захватывающим опытом".

В Star Wars Outlaws будет возможность посетить Татуин.

"Если ты закроешь глаза и дашь людям выбор отправиться куда угодно на Татуине? " - сказал Геритити. - Вы можете увидеть все, о чем сообщают архивы Lucasfilm. Эта концепция виртуального туризма важна для нас".

Похоже, мы также будем проводить много времени во дворце Джаббы, выполняя задания для самого Хатта и ориентируясь в преступном мире, в центре которого он находится. И да, возможно не только работать на Джаббу, но и предать его - что, конечно, имеет свой набор последствий.

К сожалению, разработчики не поделились никакой информацией об игровом процессе или о новых трейлерах игры, но скорее всего не придется ждать слишком долго. Релиз Star Wars Outlaws намачен на 2024 год.