Дэвид Хэйтер поддержал актеров, защищающих свои голоса от искусственного интеллекта

На протяжении десятилетий Дэвид Хэйтер работал в самых разных областях индустрии развлечений. К примеру он является одним из авторов сценария к фильмам Люди Икс и Хранители, так же Дэвид является известным актером озвучки. Забастовки, которые продолжаются в Голливуде, могут отразиться на его карьере. Сейчас, когда актеры и сценаристы - вовлечены в громкую промышленную акцию, борясь со студиями, которые пытаются заменить их при помощи искусственного интеллекта.

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Проблема, о которой гораздо меньше говорят, касается конкретно актеров видеоигр. Напомню что Хэйтер озвучил двух главных героев в легендарной серии игр Metal Gear Solid. Актеры озвучивания опасаются, что игровые студии заменят их искусственным интеллектом. Роджер Кларк, даже сказал, что некоторые из них уже собирают библиотеки видеозаписей захвата движения, которые можно использовать в видеоиграх без справедливой компенсации задействованным актерам.

Однако Хэйтер считает что все опасения напрасны, искусственный интеллект никого не заменит, потому что это невозможно.

“Люди любят впадать в панику или поднимать ажиотаж по поводу новых, ”прорывных" технологий. Airbnb не заменил отели, и искусственный интеллект никоим образом не заменит человеческие действия”.

Оставляя в стороне этические вопросы (Хэйтер уже продемонстрировал свою поддержку актерам, защищающим свои голоса от искусственного интеллекта), он считает, что качество настолько низкое, что студиям просто придется отказаться от этой технологии.

“В тот день, когда они выпустят какой-либо материал, полностью созданный искусственным интеллектом, они быстро осознают серьезные ограничения этой технологии”- говорит Хэйтер. “Это игрушка, а не революция“.

“В этом нет души. Компьютер может очень хорошо воспроизводить интонации голоса, но пока только живой человек может заставить его чувствовать себя живым. Я понимаю, что это обучающаяся машина, но пока она не в состоянии воспроизвести реальные эмоции“.

“Я категорически против любой технологии, воспроизводящей лицо, голос или любые элементы, которые делают артиста человеком, особенно без его согласия. Но опять же, я не видел, чтобы ИИ преуспел в чем-либо, кроме компьютеризированного салонного трюка”.

Конечно, это не остановит студии от попыток. К сожалению, похоже, что актеры, специализирующиеся на озвучивании, будут подвергаться большему риску, поскольку считается, что их легче заменить.