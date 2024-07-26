Nvidia готовит к выпуску новый бюджетный графический процессор, который обещает стать отличным выбором для геймеров и пользователей, ищущих высокую производительность по доступной цене.

В базе данных PCI-ID появились намеки на новую видеокарту Nvidia, и это совсем не то, что вы могли бы ожидать. Вместо того чтобы работать над серией RTX 50 или обновлять графические процессоры серии 40, Nvidia возвращает на рынок самую медленную карту серии RTX 30 — RTX 3050, но с чипом Ada Lovelace. Теоретически это может сделать её первой графической картой серии RTX 30, которая получит доступ к Deep Learning Super Sampling 3 (DLSS 3).

Речь идет о версии RTX 3050 для ноутбуков. Трудно понять, почему Nvidia решила выпустить новые версии этой карты в 2024 году (или позже), но RTX 3050 A действительно существует — VideoCardz обнаружил её следы в последних драйверах Nvidia. Сам факт разработки RTX 3050 удивителен, но ещё более удивительно, что она основана на чипе AD106.

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Скорее всего, это урезанная версия графического процессора AD106, который имеет максимум 4608 ядер CUDA. Для Nvidia не является необычным использовать урезанные версии этого чипа для других графических процессоров, но видеть его в RTX 3050 довольно странно. RTX 3050 выпускается в нескольких версиях, но мобильная карта имеет всего 2048 ядер CUDA. Это значительное увеличение.

Чип AD106M может найти множество применений в поколении Lovelace, начиная от RTX 4050 и заканчивая RTX 4060 Ti, поэтому выбор RTX 3050 выглядит… интересным. Самое захватывающее последствие использования архитектуры Ada в карте Ampere заключается в технологии генерации кадров Nvidia и DLSS 3.

DLSS 3 значительно превосходит DLSS 2, поэтому неудивительно, что Nvidia закрепила его за серией RTX 40. Для многих пользователей DLSS 3 стал весомым аргументом для обновления, что было крайне необходимо, так как некоторые карты серии RTX 40 едва ли превзошли своих предшественников. Однако это не просто каприз Nvidia. Для работы DLSS 3 требуется архитектура Ada, использующая ядра Tensor четвертого поколения и оптический ускоритель потока Nvidia, так что владельцам карт, не относящихся к серии RTX 40, не повезло.

Это заставляет задуматься: может ли эта странная, “Франкенштейновская” RTX 3050 с чипом Ada действительно поддерживать DLSS 3? Если бы это было так, она стала бы единственной картой за пределами серии RTX 40, предлагающей генерацию кадров. Это также дало бы дешевым игровым ноутбукам значительное увеличение мощности для обработки новых игр.

Технически, с чипом AD106, RTX 3050 может поддерживать DLSS 3 — по крайней мере, на аппаратном уровне. Однако сомнения остаются. Не известно, когда эта карта появится в ноутбуках и появится ли вообще, но есть вероятность, что это будет нишевый продукт. У Nvidia нет причин вводить DLSS 3 в одну старую карту, когда у нее есть целая линейка, которая ее поддерживает. Хотя с уверенностью сказать невозможно, RTX 3050 A, скорее всего, просто способ Nvidia избавиться от некоторых чипов AD106 перед переходом на следующее поколение.