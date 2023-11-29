В статье рассказывается о появлении новых танков "Абрамс" на фронте и их влиянии на ход боевых действий.

ВСУ обнародовали видеоматериалы с танками M1A1 Abrams, засветив их в ближней прифронтовой зоне. В его распоряжении находится 31 танк "Абрамс", что эквивалентно одному батальону. Следует отметить, что с момента официального объявления и поступления вооружения прошло немного более двух месяцев до их появления на передовой. Однако, остаются вопросы по поводу задержки и выбора именно этой локации на ЛБС.





Где в настоящее время размещены танки НАТО?

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По информации из открытых источников, на апрель 2023 года, танки НАТО были распределены между трёмя подразделениями. Известно, что было 32 танка Leopard 2, включая 14 версии A4 и 16 версии A6. Планировалось передать эти танки 33-й механизированной бригаде, однако в мае многие M-55S (всего 28 единиц) 47-й бригады подверглись плотному огню артиллерии с корректируемыми боеприпасами. Точное число потерь неизвестно, но результатом стало лишение 47-й бригады танков. В связи с этим, батальону Leopard 2 было передано 47 танков для поддержки этой бригады, а 33-я бригада получила вместо них 12-14 танков Strv 122 и была отправлена на Артёмовское направление из Запорожского.

Также, помимо Leopard 2, были переданы 14 танков Challenger 2. Эти танки были переданы 82-й бригаде, однако они вступили в бой только в августе 2023 года. Недостаток танков был компенсирован 40 боевыми бронированными машинами Stryker, вооруженными 105 мм пушками.

Как минимум один взвод танков из неизвестной бригады был переброшен под Купянск. На самом деле, 47-я бригада находится под Авдеевкой, тогда как 82-я бригада была выведена в тыл после потери трети боевых машин безвозвратно и имеющегося количества повреждений.

M1A1 Abrams: где они сейчас?

На территории врага появились изображения с M1A1 FEP Abrams, которые были переброшены в область Купянска. Известно, что там базируется 33-я бригада, ранее оснащавшаяся танками Strv 122, улучшенными версиями Leopard 2A5. Возможно, M1A1 Abrams попали под распоряжение другого подразделения, такого как 82-я бригада, либо подразделения, чье название пока не разглашено.

Стратегически важно отметить, что информация о поставке всех обещанных M1A1 была обнародована 21 сентября 2023 года, но первые изображения с "Абрамсами", сфотографированными недалеко от фронта, появились только 26 ноября 2023 года. Таким образом, прошло почти два месяца. Что привело к такой задержке?

Время, необходимое для подготовки экипажей и достижения боевой готовности, может составлять несколько месяцев и не зависит от стороны конфликта. Аналогичная ситуация была с введением в эксплуатацию танков Leopard 2 всех модификаций и Challenger 2. Они были получены в марте и мае 2023 года, но были задействованы в июне и августе соответственно.

Изменится ли боевая обстановка с появлением танков "Абрамс"? Вряд ли, по крайней мере в ближайшем будущем. На текущий момент, 27 ноября, на рассматриваемом фронтовом участке идут дожди, что делает землю мягкой, и в связи с этим активные боевые действия с обеих сторон позиционной обороны не проводятся. Скорее всего, танки "Абрамс" будут задействованы в начале или середине декабря 2023 года, когда земля замерзнет и станет пригодной для активных боевых действий с участием танков.

Вывод

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31 танк M1A1 FEP, что эквивалентно одному танковому батальону, были переброшены в район Купянска. На момент составления этого материала погода не способствовала активным операциям с использованием бронетехники. Вероятно, американские танки были переданы 33-й бригаде, но это информация требует подтверждения. Почему танки "Абрамс" не были отправлены в район Авдеевки? Всё просто... Там действует 47-я бригада, вооруженная танками Leopard 2A4 и A6.