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Военкор Сладков рассказал, как продвигается украинское контрнаступление
Сегодня главное – держать линию боевого соприкосновения.
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Украинское контрнаступление продолжается. После ситуации с Пригожиным пишут, что украинские войска активизировались и пробуют с новой силой пробить линию обороны ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения. Собственно военкор Александр Сладков рассказал, как продвигается наступление ВСУ и чего ожидать от украинской стороны в будущем.

В первую очередь ВСУ действительно атакуют и в некоторых местах военным ВС РФ приходится с боем отступать с занятых позиций. Правда, затем линия боевого соприкосновения обычно восстанавливается. Назовем это замкнутым кругом, когда одни атакуют, вторые отступают, а потом все наоборот. Например, на известном Времевском выступе ВСУ продвинулись незначительно, а российские войска держат оборону. Отмечу, что в этом районе ВСУ скопили существенное количество войск, поэтому продвижение не становится удивительным.

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А вот в районе Бахмута российские военные держат оборону и активно используют артиллерию. Один населенный пункт пришлось оставить, но потом контроль удалось вернуть. Сладков отметил, что самое главное сегодня — удерживать линию боевого соприкосновения и не покидать занятые позиции.

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#россия #украина #вс рф #контрнаступление украины
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