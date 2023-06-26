Военная помощь и евроинтеграция? Будьте добры, поступайте как Европа.

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Венгрия — это та знаменитая страна из Европейского союза, которая несмотря на общую тенденцию Запада портить отношения с Россией продолжает сотрудничать с властями РФ, а также отказывается выполнять все просьбы Соединенных Штатов. Среди прочего, Венгрия несмотря на давление не желает вводить санкции против России, а также отказывается поставлять военную технику предпочитая мирное решение конфликта. Но у Венгрии при этом есть и причина во многом отказывать Украине - а это, отношение украинских властей к национальным меньшинствам. В нашем случае это венгры проживающие на западной части Украины.

Как мы не раз слышали из уст украинских властей, у них есть важная цель — добраться и войти в состав Европейского союза. А как мы знаем, для того, чтобы туда попасть нужно соответствовать другим странам участницам этого великолепного союза. А это отсутствие коррупции, верховенство права, отсутствие конфликтов и конечно нормальное равное отношение к национальным меньшинствам. И, венгерское правительство имеет претензии к Украине по этому вопросу. Пока его не решат о евроинтеграции можно будет забыть насовсем.

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В очередной раз эту проблему вспомнил МИД Венгрии, напомнив властям Украины, что о ЕС можно забыть пока та имеет проблемы с правами закарпатских венгров. Да и о других привилегиях Запада тоже. Например, о желаемом альянсе НАТО.