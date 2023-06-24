Договоренность предполагает безопасность для бойцов и Пригожина.

реклама

Вот теперь можно точно сказать, что власти смогли урегулировать конфликт с Пригожином окончательно. Песков рассказал, что будет с Пригожином, частной военной компанией и всеми бойцами, которые участвовали в мятеже сегодня.

Так, договоренность с Пригожином предполагает безопасность для него самого и всех бойцов ЧВК "Вагнер".

Военнослужащие смогут вернуться туда, откуда пришли — то есть в полевые лагеря в тыловой зоне на территории ЛНР, где продолжат подготовку к новой работе.

А вот Пригожин покинет территорию РФ и переедет в Белоруссию. Вместе с тем уголовное дело против бизнесмена отменят, он более не обвиняется в нарушении законодательства и организации вооруженного мятежа. Считайте, что все возвращается к тому, как и было. Только вот репутация самого бизнесмена сильно поменялась после этих событий.

Чем именно займется Пригожин в Белоруссии Песков не рассказал. Также неизвестно, сможет ли Евгений продолжать работу с ЧВК "Вагнер" и контролировать ее действия в будущих боях в Украине, если таковые будут, или они переберутся в условную Африку.

рекомендации -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti На порядок упала цена Samsung S22 Ultra iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Отмечу, что все военнослужащие ЧВК "Вагнер" не попадут в тюрьму, поскольку власти уважают их боевые заслуги.