реклама
Вот теперь можно точно сказать, что власти смогли урегулировать конфликт с Пригожином окончательно. Песков рассказал, что будет с Пригожином, частной военной компанией и всеми бойцами, которые участвовали в мятеже сегодня.
Так, договоренность с Пригожином предполагает безопасность для него самого и всех бойцов ЧВК "Вагнер".
Военнослужащие смогут вернуться туда, откуда пришли — то есть в полевые лагеря в тыловой зоне на территории ЛНР, где продолжат подготовку к новой работе.
А вот Пригожин покинет территорию РФ и переедет в Белоруссию. Вместе с тем уголовное дело против бизнесмена отменят, он более не обвиняется в нарушении законодательства и организации вооруженного мятежа. Считайте, что все возвращается к тому, как и было. Только вот репутация самого бизнесмена сильно поменялась после этих событий.
Чем именно займется Пригожин в Белоруссии Песков не рассказал. Также неизвестно, сможет ли Евгений продолжать работу с ЧВК "Вагнер" и контролировать ее действия в будущих боях в Украине, если таковые будут, или они переберутся в условную Африку.
Отмечу, что все военнослужащие ЧВК "Вагнер" не попадут в тюрьму, поскольку власти уважают их боевые заслуги.