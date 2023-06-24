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Ситуация с Пригожиным начинает стабилизироваться, поскольку бизнесмен выложил официальное заявление в своем канале. Согласно этому заявлению, Пригожин развернёт свои колонны и вернет бойцов ЧВК "Вагнер" в полевые лагеря.
Пригожин отметил, что ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Из-за этого бойцы решили 23 июня выйти на "Марш справедливости". Он заявил, что за целый день военнослужащие приблизились к столице, оставалось около 200 километров до Москвы. По словам Пригожина за все время "марша" не была пролита кровь бойцов ЧВК. Сейчас настал момент, когда кровь может пролиться. Поэтому во благо народа и страны было принято решение остановить мятеж.
В свою очередь Лукашенко заявил, что у него получилось связаться с Пригожиным и договориться обеспечив безопасность бойцам Вагнера. Он предложил какое-то выгодное решение конфликта для обеих сторон.