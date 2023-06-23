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Командующий ВСУ в районе Бахмута Сырский дал интервью западной прессе The Guardian, где раскрыл секреты своего обучения военному делу. Так, оказывается, что Сырский в перерывах между принятием решений влияющих на дальнейшую судьбу солдат смотрит исторические ролики о великих и легендарных стратегах античности из Древней Греции. Все же помнят истории о тех же "Спартанцах"?
Сырский смотрит длинные документальные фильмы и изучает стратегии командиров тех лет, принимая во внимание каждую мелкую деталь. По словам командующего принципы ведения боевых действий не особо отличаются от того времени, а потому можно подчеркнуть интересные стратегии и протестировать их в реальности.
Сырский привел в пример битву при Каннах между римлянами и Ганнибалом, отметив, что атака с фланга и окружение противника такие же важные задачи, как и тогда. Просто сейчас к этому добавляется авиация, техника, артиллерия, броня и многое, многое другое.
По всей видимости такую тактику использовал командующий и в боях в Бахмуте. Сегодня её можно в полной мере оценить.