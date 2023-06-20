"Все идет по плану", но медленно, отметила Анна Маляр.

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Прошло несколько недель с момента начала контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, а значительного продвижения ВСУ не видно. Замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала продвижение ВСУ на Запорожском направлении и то, как ведутся бои в ходе "масштабного" наступления.

Так, Анна подтверждает, что бойцам Украины сложно продвигаться вперед без потерь, поскольку у российской армии хорошая линия обороны, а также сильно мешают минные поля и ловушки в населенных пунктах, которые с первого вида являются безопасными.

"Выгрызаем каждый метр земли", отметила Маляр.

Маляр также утверждает, что украинские бойцы продвигаются по плану по всем доступным направлениям, где идет наступление. Российская армия разумеется, не отдает свои позиции и отбивает атаки ВСУ, создавая много преград для украинских бойцов, отметила Маляр.

"Все идет по плану", примерно так сказала Маляр, если комментировать ее речь кратко. Она утверждает, что бойцы успешно продвигаются по установленному командованием плану. Продвижение есть, но незначительное, поскольку ВС РФ не сдает свои позиции просто так. На Запорожском направлении имеют место масштабные столкновения с существенными потерями для проигравшей стороны.

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