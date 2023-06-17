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Правительство Венгрии планировало приобрести около сотни ракет и десяток систем РСЗО Himars у Соединенных Штатов. По всей видимости запрос о покупке поступил Штатам еще в 2021 году, поскольку крайним сроком ответа по просьбе указан март 2022 года.
Как мы видим, уже прошел март 2023 года, а ответа от США на просьбу Венгрии не последовало. Что ж, раз так, то Венгрия самостоятельно откажется от закупки "революционных" систем у Запада. МО так и сделало, заявив, что не было достигнуто соглашение с Западом о покупке Himars.
Поскольку ответа долго не было, министерство обороны решило просто закрыть вопрос без разбирательств и лишних ожиданий. А вообще, в каждой истории с торговлей оружия есть загвоздка. Так и здесь.
Дело в том, что примерно неделю назад сенатор США от штата Айдахо Джеймс Риш из Республиканской партии блокировал сделку на 755 миллионов долларов по причине того, что Венгрия не желает принимать Швецию в альянс НАТО. Считайте, что Запад пытается уговорить Венгрию принять положительное решение по Швеции или мстит за негативное решение.
Отмечу, что другие страны быстро и в положенные сроки получают любое оружие от США.