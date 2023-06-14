ВСУ пытаются отвлечь ВС РФ от обороны Запорожской области.

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В сети появилась информация, что генеральный штаб ВСУ во главе с Сырским подготовил план по наступлению на Херсонскую область в рамках текущего контрнаступления. Ожидается, что войска Украины будут атаковать сразу по 5 направлениям используя западную военную технику и десант. Это позволит расширить линию боевого соприкосновения, и, вероятно, временно отвлечет общественность от потерь на Запорожском направлении.

По слухам командующий группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский хочет дать команду о начале десантной операции как можно быстрее, а поэтому и торопит Зеленского осуществить задуманное. По слухам это необходимо для того, чтобы расширить линию боевого соприкосновения и "спасти" активное контрнаступление ВСУ в Запорожье.

Вероятнее всего, уже в конце недели власти Украины примут положительное или негативное решение по этому вопросу. Если примут положительное решение, то контрнаступление войдет во вторую фазу, а мы увидим активное движение украинских войск на Херсонщине.

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Командующие ВСУ отмечают, что резервы для начала наступления на Херсонском направлении имеются. Остается только один сложный вопрос — каким образом ВСУ будут преодолевать проблему с наводнением из-за Каховской ГЭС. Затопленные территории вызывают проблемы в переправе по реке. До наводнения это было сложной операцией, а сейчас и подавно.