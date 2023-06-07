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Джордж Сорос, миллиардер родом из Соединенных Штатов и просто яркая личность, которая за один год СВО сделала множество скандальных заявлений вновь вышла в сеть. На этот раз Сорос предлагает Украине использовать дальнобойные ракеты и разрушить Крымский мост до основания из-за событий на Каховской дамбе в статье Project Syndicate.
Сорос отметил, что разрушение моста приведет к тому, что снабжение ВС РФ ухудшится, а Крым станет зависимым от Украины и его придется отдать.
По мнению Сороса разрушение моста окажет благоприятное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Отсутствие воды в Крыму по мнению Сороса позволит Украине ставить свои условия и манипулировать Россией. Фактически манипулирование используя живых людей. По сути, это можно приравнять к террористическому теракту и созданию катастрофы для жителей Крыма.
При этом Сорос забыл, что водоснабжение на остров через Украину велось именно благодаря Каховскому водохранилищу. На данный момент оно разрушено и не может выполнять свои функции, а значит и подать воду на остров Украина не сможет. О каком манипулировании речь идет — неясно. Но ясно то, что Сорос дал понять, что Соединенные Штаты хотят уничтожить мост.