Диверсанты подарили хорошую технику.

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В ходе боев с диверсантами в Новой Таволжанке Белгородской области спецназ сумел заполучить ценный трофей в свои руки. Спецназ смог заполучить полный комплект беспилотника «Black Hornet» в рабочем состоянии.

Военкор Александр Коц пишет, что спецназ сумел ликвидировать ДРГ в Новой Таволжанке заманив их в ловушку.

Black Hornet это современный дрон норвежско-британского производства. Это микродрон, который сложно обнаружить и уничтожить, поскольку его размеры малы, а звуков он почти не издает. Фактически звук как у стрекозы, а размер похож на игрушечный вертолетик. В переводе его называют "Черный шершень". Это самый маленький дрон в мире. Он попал на вооружение ВСУ осенью 2022 года и по сей день используется элитными отрядами.

Данный дрон интересен тем, что при его размерах у него довольно обширный список установленных сенсоров, включая тепловизор и две оптические камеры. Данный дрон может летать около получаса на расстояние до около полутора километров. Из-за своих размеров использовать этот дрон на большой территории не получится, он эффективен только в населенных пунктах и в ближнем бою. Белгородская область как никогда кстати подошла этому дрону, поскольку ДРГ пытались прорвать населенные пункты.

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Теперь его получится подробно изучить и воспользоваться им.