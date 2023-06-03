Начальник РДК утверждает, что его бойцы контролируют часть территорий на границе.

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Представитель РДК сделал заявление, которое гласит о потере ВС РФ контроля над Шебекино, они используют артиллерию и авиацию на границе, а в самом населенном пункте беспорядок и мародеры.

Такое заявление появилось сегодня в эфире украинского телемарафона.

Руководитель считает, что российская армия потеряла контроль над границей и ее постоянно атакуют диверсанты. По его мнению ВС РФ утратили контроль над Шебекино. Население массово выезжает из населенного пункта, им дают коридор. Но безопасность этих коридоров под вопросом. В самом городе мародеры и хаос, говорит начальник РДК.

По словам начальника штаба все населенные пункты на границе обстреливаются с помощью артиллерии и авиации. Даже бронетехника имеет место. Начальник говорит, что это делают бойцы ВС РФ, чтобы восстановить контроль над приграничными территориями.

Начальник также сказал, что его бойцы могут вывезти людей с территории РФ в Украину по каким-то коридорам, пока такая возможность имеется. Он говорит, что гарантирует безопасность. Но, такое заявление может быть правдой только в случае, если бойцы РДК взяли под контроль дороги из населенного пункта и ведут оборону на них с использованием артиллерии. Вот тут уже имеются вопросы, откуда у них такая военная техника и как они могут все это подтвердить.

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Официально известно, что Шебекино постоянно обстреливают. Там сохраняется рекордное количество обстрелов за день. Гладков сообщает, что прилетает около 850 снарядов в день.