Командующий ВСУ признал, что на флангах Бахмута обстановка тяжелая.

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Командующие ВСУ признали, что на флангах Бахмута обстановка тяжелая и бойцам Украины придется постараться, чтобы продолжить продвижение для выполнения поставленных задач. При этом потерю города на данный момент украинское руководство не признает.

Сырский выступил перед журналистами и признал, что продвижение войск было приостановлено. На флангах Бахмута бойцы выполняют другие важные задачи вместо наступления и окружения Бахмута, сообщил он. Что именно за "важные задачи" выполняют бойцы — неизвестно.

По словам Сырского бойцы перестали двигаться на флангах примерно пару дней назад. До этого по его словам, бойцы брали около 400 метров в день. При этом он не сказал, какой населенный пункт удалось заполучить под свой контроль в ходе наступления по флангам.

Сырский отметил, что командование принимает важные решения, которые направлены на восстановление боеспособности войск и на срыв враждебных намерений (то есть срыв наступления ВС РФ).

МО Украины признало, что контрнаступление по флангам Бахмута остановлено. Команду дал лично президент. При этом Маляр говорит, что бойцы продолжают выполнять поставленные задачи, хотя и не продвигаются.

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Потерю Бахмута командующие не признают.