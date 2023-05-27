На некоторых направлениях для ВСУ ситуация тяжелая из-за атак со стороны ВС РФ. Это останавливает продвижение вглубь Донбасса.

реклама

Проблемы возле Бахмута быстро забылись и командующий ВСУ Александр Сырский выступил перед президентом Украины с новым докладом, который гласит, что бойцы Украины делают невероятные вещи на донбасском направлении продвигаясь вглубь и выбивая под себя стратегические позиции и высоты.

Зеленский передал слова Сырского отметив, что все бойцы успешно выполняют поставленные задачи на донбасском направлении беря множество высот в этом районе. Президент Украины отметил, что такими темпами локальное наступление в этом районе будет успешным, а это в свою очередь повлияет на военные поставки со стороны Запада. Например, ускорит передачу долгожданных Украиной истребителей F-16. Думаю, Запад сейчас только и ждет того, что Украина где-то продвинулась и заняла важные позиции, которые показывают, что Украина может успешно наступать и истребители действительно важны.

Зеленский отметил, что Украина продолжает продвигаться в вопросе по поставкам боеприпасов, ПВО и истребителей. Он отметил, что за последнюю неделю власти смогли значительно продвинуться к достижению цели в этом вопросе.

Мы двигаемся в модернизации обороны быстрее, чем я думал полгода назад. - Зеленский.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Сырский, как и другие командующие подтверждают, что в последнее время ВС РФ активно штурмуют позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях. Ситуация там тяжелая для ВСУ.