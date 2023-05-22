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Начались работы по возрождению 152-мм САУ 2С18 «Пат-С» с современными модификациями
Теперь увидим машину в действии?
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"Курганмашзавод" возродит 152-мм самоходную гаубицу "Пат-С". Разумеется проект будет модернизирован для современных реалий. Сообщается, что завод воспользуется обновленным шасси от БМП-3.

Так, завод начал работу над восстановлением САУ 2С18 "Пат-С". Впервые машина была создана еще в 80-е годы, но в серию попасть не смогла. Ожидалось, что эта машина сможет противостоять вооружению НАТО в те годы, поскольку они как раз перешли к использованию 152-мм гаубиц, а СССР в то время использовал 122-мм. Увы, но САУ на вооружение не приняли. Сейчас в реальности мы можем увидеть только один тестовый экземпляр. Он с 2017 года расположился во внутреннем дворе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

В качестве основного вооружения использовалась 152-мм нарезная гаубица 2А63, идентичная по баллистике с буксируемым вариантом — 2А61 или «Пат-Б». Имел место пулемет, а стрельба велась на 4-15 километров. По шоссе это САУ могло двигаться со скоростью 70 километров в час. Мощность двигателя у этой машины - 450 лошадиных сил.

Теперь тот же самый завод взялся за работу над возрождением этой САУ. Инженеры воспользуются улучшенным шасси от БМП-3. Обновленная САУ будет оснащена сразу двумя вариантами пушек: 120-мм и 152-мм пушкой. Ожидается, что это обновление значительно повысит эффективность мотострелковых подразделений ВС РФ.

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Так, по неофициальной информации САУ откинули от серийного производства из-за плохой точности стрельбы. Да и дальность стрельбы по сравнению с западными аналогами была очевидно маленькой. Сейчас, очевидно, разрыв еще больше. Никто не сообщил, будут ли модернизовать пушку, чтобы обеспечить конкурентоспособность западной технике.

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#вс рф #сау #2с18 &quot;пат-с&quot; #модернизация военной техники #сау 2с18 &quot;пат-с&quot;
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