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Украина продолжает избавляться от всего, что как-либо может быть и связано с СССР и Россией. Если ранее это были памятники Ленину и солдатам, то сейчас они добрались до руководителей и генеральных секретарей Советского Союза. Так, украинские власти желают лишить лидера СССР в 1964-1982 годах Леонида Брежнева звания "Почётный гражданин Киева". Депутаты Киеврады обсудят это решение на ближайшем заседании.
Вообще, киевские власти планируют лишить почетного звания не только Брежнева, но и некоторых других лиц, которые попадают под пункты 5.2, 5.4 положения о звании почетного гражданина Киева. Решение хотят принять накануне Дня Киева 25 мая. За перенос даты рассмотрения вопроса проголосовали 76 депутатов из 93 присутствующих.
На самом деле киевские власти планировали лишить звания Брежнева еще 18 мая. Но, из-за недоработок в вопросе пришлось отложить решение до неопределенного периода.