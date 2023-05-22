Вообще, Киеврада планирует лишить такого звания не только Брежнева.

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Украина продолжает избавляться от всего, что как-либо может быть и связано с СССР и Россией. Если ранее это были памятники Ленину и солдатам, то сейчас они добрались до руководителей и генеральных секретарей Советского Союза. Так, украинские власти желают лишить лидера СССР в 1964-1982 годах Леонида Брежнева звания "Почётный гражданин Киева". Депутаты Киеврады обсудят это решение на ближайшем заседании.

Вообще, киевские власти планируют лишить почетного звания не только Брежнева, но и некоторых других лиц, которые попадают под пункты 5.2, 5.4 положения о звании почетного гражданина Киева. Решение хотят принять накануне Дня Киева 25 мая. За перенос даты рассмотрения вопроса проголосовали 76 депутатов из 93 присутствующих.

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На самом деле киевские власти планировали лишить звания Брежнева еще 18 мая. Но, из-за недоработок в вопросе пришлось отложить решение до неопределенного периода.