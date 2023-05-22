Свобода это хорошо, но нужно предпринимать действия, если она приводит к смертям и терактам.

реклама

Огнестрельное оружие это отличная защита от внезапного нападения. Огнестрельное оружие помогает в различных ситуациях, но в Соединенных Штатах свобода привела к тому, что теперь это самая настоящая большая проблема, которая беспокоит граждан. Сообщает об этом телеканал MSNBC.

"Массовые обстрелы и теракты с применением огнестрела стали нормой в американском обществе" - так, в последнее время массовые убийства участились. Вот, на прошлой неделе было 17 случаев с применением огнестрела в общественных местах, причем все это было в разных штатах и городах. Проблема с ранением после огнестрела является №1 в Штатах — ну, почти №1, она не такая существенная как была Covid-19, но серьезнее чем рак или наркотическая зависимость.

Может быть это вовсе запланированная серия терактов с огнестрельным оружием, а может просто стечение обстоятельств. Но как бы там ни было, серия обстрелов в различных городах была. Было такое, что за один день страдали десятки человек в разных штатах одновременно. Похоже на сговор. После этого прошел день и серия обстрелов повторяется. В ходе таких инцидентов многие выходят ранеными, а некоторые и умирают на месте. Страдают и правоохранительные органы, поскольку стрелки часто ранят тех, кто хочет помочь.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Собственно, некоторые сенаторы и граждане хотят, чтобы законодатели предприняли что-либо для решения проблемы. Постоянное оттягивание проблемы и ожидание — это жертвы и новые обстрелы. Ведь, определенно имеется веская причина по которой теракты происходят ежедневно. А вот что, это уже предстоит разбираться полиции США и законодателям.