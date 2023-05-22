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В США всё больше говорят об ограничении прав на ношение оружия
Свобода это хорошо, но нужно предпринимать действия, если она приводит к смертям и терактам.
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Огнестрельное оружие это отличная защита от внезапного нападения. Огнестрельное оружие помогает в различных ситуациях, но в Соединенных Штатах свобода привела к тому, что теперь это самая настоящая большая проблема, которая беспокоит граждан. Сообщает об этом телеканал MSNBC.

"Массовые обстрелы и теракты с применением огнестрела стали нормой в американском обществе" - так, в последнее время массовые убийства участились. Вот, на прошлой неделе было 17 случаев с применением огнестрела в общественных местах, причем все это было в разных штатах и городах. Проблема с ранением после огнестрела является №1 в Штатах — ну, почти №1, она не такая существенная как была Covid-19, но серьезнее чем рак или наркотическая зависимость.

Может быть это вовсе запланированная серия терактов с огнестрельным оружием, а может просто стечение обстоятельств. Но как бы там ни было, серия обстрелов в различных городах была. Было такое, что за один день страдали десятки человек в разных штатах одновременно. Похоже на сговор. После этого прошел день и серия обстрелов повторяется. В ходе таких инцидентов многие выходят ранеными, а некоторые и умирают на месте. Страдают и правоохранительные органы, поскольку стрелки часто ранят тех, кто хочет помочь.

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Собственно, некоторые сенаторы и граждане хотят, чтобы законодатели предприняли что-либо для решения проблемы. Постоянное оттягивание проблемы и ожидание — это жертвы и новые обстрелы. Ведь, определенно имеется веская причина по которой теракты происходят ежедневно. А вот что, это уже предстоит разбираться полиции США и законодателям.

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#сша #свобода #огнестрельное оружие #полиция сша
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