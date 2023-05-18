Украина пытается запутать российское командование.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

реклама

Александр Лукашенко сегодня выступил в Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ. Он заявил, что масштабное контрнаступление Украины буквально невозможно, и является банальной дезинформацией. По его мнению, таким образом украинские власти и Запад пытаются обмануть российское командование, ввести в заблуждение и испугать. Таким образом постоянная подготовка к наступлению мешает наступать другой армии.

Лукашенко предложил вспомнить Курскую битву, под Сталинградом, когда противник успешно дезинформировался и армия выиграла битву. Так, по словам Лукашенко наступление Украины невозможно из-за того, что российская армия превосходит украинскую в личном составе и имеет преимущество в воздухе, а западная военная техника не сможет перечеркнуть данное превосходство.

Лукашенко также предложил украинским властям пойти на переговоры. При этом он предлагает абсолютно новые условия мира, они существенно отличаются от тех, которые были в начале конфликта. Лукашенко отметил, что в начале конфликта имел место невыгодный для РФ договор о мире, но Украина от него отказалась.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Лукашенко отметил и расширение НАТО, призвал сосредоточиться на усилиях формирования новой системы международных отношений, основанной на общепризнанных нормах и принципах международного права.

