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Александр Лукашенко сегодня выступил в Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ. Он заявил, что масштабное контрнаступление Украины буквально невозможно, и является банальной дезинформацией. По его мнению, таким образом украинские власти и Запад пытаются обмануть российское командование, ввести в заблуждение и испугать. Таким образом постоянная подготовка к наступлению мешает наступать другой армии.
Лукашенко предложил вспомнить Курскую битву, под Сталинградом, когда противник успешно дезинформировался и армия выиграла битву. Так, по словам Лукашенко наступление Украины невозможно из-за того, что российская армия превосходит украинскую в личном составе и имеет преимущество в воздухе, а западная военная техника не сможет перечеркнуть данное превосходство.
Лукашенко также предложил украинским властям пойти на переговоры. При этом он предлагает абсолютно новые условия мира, они существенно отличаются от тех, которые были в начале конфликта. Лукашенко отметил, что в начале конфликта имел место невыгодный для РФ договор о мире, но Украина от него отказалась.
Лукашенко отметил и расширение НАТО, призвал сосредоточиться на усилиях формирования новой системы международных отношений, основанной на общепризнанных нормах и принципах международного права.