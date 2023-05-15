Санкции и эмбарго на поставки нефти и продуктов нефтепереработки скажутся на ВВП.

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Еврокомиссия ожидает, что российская экономика пойдет на незначительный спад по результатам 2023 года. Так, Россия потеряет 0,9% ВВП. Но, при этом уже в следующем году ВВП вырастет на 1,3%. При этом, этот прогноз улучшился, если смотреть на тот, который сделала Европа ранее — тогда ВВП должно было упасть на 3,2%.

Если говорить об инфляции в стране, то в 2023 году она составит 6,4%, уровень безработицы дойдет до целых 3,7%. При этом, с ростом ВВП, соответственно упадет и инфляция в следующем году до 4,6%, а вот уровень безработицы возрастет до 4%.

Европа считает, что бюджетные стимулы компенсируют весь негатив в экономике страны, а инвестиции помогут поддерживать производство в государстве. Но, при этом эмбарго и санкции все таки на стране скажутся. Так, по мнению Европы России не удастся заменить рынки поставок нефти из-за эмбарго со стороны Европейского союза.

Отмечу, что по оценкам ЦБ в первом квартале 2023 года ВВП упал на 2,3%. При этом второй квартал должен стать спасительным, ведь ВВП вырастет на 4,2%. Главный фактор, из-за которого ВВП будет расти — это внутренний спрос.

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Так, по мнению Европы импорт получится восстановить лишь частично. Ожидается, что Россия перейдет к массовому производству военной техники, что скажется на производстве остальных товаров и экономике в целом. Поскольку России придется адаптироваться к принятым санкциям со стороны Союза, ВВП будет расти незначительно и медленно. А вот дефицит бюджета превысит годовой план и достигнет примерно 3% от ВВП. Считается, что это связано с военными расходами. Государственный долг продолжит расти по мнению экспертов.