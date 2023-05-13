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Сегодня, 13 мая на территории Клинцов Брянской области потерпели крушение сразу два вертолета Ми-8 и еще два самолета: бомбардировщик Су-34 и Су-35. На данный момент никакой официальной подтвержденной информации нет. По версиям некоторых блогеров, это результат работы ПВО либо ПЗРК. Также имеется версия, что это были диверсанты, которые сбили авиацию с территории России.
Как стало известно, на территории Клинцовского района введен план «Перехват». Полиция будет искать вероятных диверсантов, которые могли сбить авиацию с утра. Очевидец падения вертолета Ми-8 сообщил, что видел, как у вертолета внезапно загорелся двигатель, а после и сам вертолет потерпел крушение. В тот момент началась маленькая паника. По непроверенной информации причиной крушения действительно является возгорание двигателя. Спасательные службы уже прибыли на место происшествия, в скором времени появится официальная информация произошедшего.
Так, при падении также пострадали несколько жилых домов. Лопасти упали прямиком на крышу, соответственно частично ее повредив, обломив шифер. Особых разрушений не наблюдается. Уже известно, что погибло несколько человек в результате крушения.
Некоторые издания пишут, что авиация попала прямиком под точечный обстрел. Падение самолетов произошло прямо возле границы с Украиной, под Стародубом. План "Перехват" предполагает работу служб по всей юго-западной части области.
На опубликованных видео видно, что в вертолет Ми-8 перед падением попала ракета, издание Mash предполагает, что удар был с ЗРК Панцирь. После этого произошел соответствующий взрыв, возгорание и падение, которое принесло еще и жертвы гражданских.