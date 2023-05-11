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Трамп хочет уменьшить военные поставки Украине и достичь мира за 24 часа
Но, для этого ему нужно одержать победу на выборах в 2024 году.
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Дональд Трамп сегодня выступил, и прокомментировал военные поставки Украине. Так, он считает, что они слишком большие, их нужно уменьшать, чтобы стабилизировать экономику страны и помочь достичь мира на Украине. Это является его целью, если он станет президентом и победит на следующих выборах в 2024 году.

Один из избирателей задал вопрос, поддерживает ли Трамп военные поставки со стороны США Украине:

Я не буду обязываться оказывать помощь Украине, если выиграю на выборах. Мы раздаем и так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много раздаем.

Так, Трамп считает, что если Украине нужна помощь, то пусть эту помощь выделяет Европа. Также, на этом выступлении он затронул тему конфликта. По его мнению, все должны перестать умирать, его целью будет достичь мира на Украине после выборов.

Он также добавил, что сумеет достичь мира за 24 часа. Такое заявление он делает не в первый раз, правда он никак не скажет, что именно нужно сделать по его мнению. Трамп думает только о том, как исправить эту ситуацию и прекратить конфликт, а не о том, кто должен победить и проиграть. Также, он считает, что нужно постепенно уменьшать военную поддержку, ибо это приблизит Украину к миру. Также Трамп готов помочь тем, кто штурмовал Капитолий на прошлых выборах, если победит в 2024 году.

Он ответил на самый главный вопрос США на данный момент - что делать с дефолтом и госдолгом. Демократы, как и Джо Байден хотят избежать дефолта понизив расходы и увеличив лимит государственного долга. А вот, Трамп наоборот призывает страну принять неизбежное и допустить дефолт. Ну, либо значительно понизить расходы в стране. Другой метод лишь отстрочит неизбежное.

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Правда, при этом Трамп уверен, что дефолта не будет, потому что демократы в последний момент пойдут на значительное сокращение расходов. Отмечу, что если дефолт все таки произойдет, то экономика США дойдет до рецессии, а по миру начнется очередной кризис.

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#украина #трамп #соединенные штаты #военные поставки
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