Последняя встреча оказалась неэффективной, а дефолт все ближе.

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Государственный долг и дефолт не ждут, пока в США решат эту проблему, а только приближаются. Так, обещанный дефолт в Соединенных Штатах произойдет ближе к июню, а власти и президент Байден не могут договориться о повышении лимита госдолга. Последняя встреча оказалась неэффективной.

Байден говорит, что дефолт это ужасающая вещь, которая не должна случится. Дефолт — не вариант. Конгрессу нужно поднять лимит, поскольку Америка всегда оплачивает свои счета. Предотвратить дефолт основная обязанность Конгресса сегодня, говорит Байден.

В целом, основные члены Конгресса с такими словами согласны, но переговоры зашли в тупик. Дело в том, чтобы поднять лимит госдолга, нужно на чем то экономить. Но, на чем? Решать должны совместно с президентом, а пока что от решения власти далеко, тогда как дефолт все ближе. Кстати, есть информация, что все согласны с тем, что нужно устранить угрозу дефолта, но только Кевин Маккарти задумывается над иным вариантом. Странное поведение.

Так, власти согласились с тем, что встречаться нужно ежедневно, пока не получится решить эту проблему. Ведь, дефолт в июне приведет Штаты к рецессии, или же так называемой депрессии. Это значительно ударит по экономике, производству и другим отраслям государства. А о военной помощи Украине да победе Байдена на следующих выборах можно будет забыть. Удивительно, как при таком раскладе Джо имеет смелость уходить с переговоров Конгресса, ведь решение этой проблемы его цель №1. Он ведь желает на следующих выборах победить, а победителем точно не станет президент, при котором страна претерпела дефолт и впала в депрессию. Может, он думает, что можно пообещать, что все наладится, нужно только потерпеть немного?

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Кстати, теоретически Байден может самостоятельно поднять лимит госдолга. Правда, для этого нужно обойти Конгресс, и это также ударит по экономике страны. Минфин говорит, что до такого дойти не должно, и нужно договориться.