Правда, говорить одно, а исполнять — другое.

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За последние дни украинские власти сильно поменяли свое мнение по поводу грядущего контрнаступления. Так, оно теперь пройдет только тогда, когда пройдет, и возможно оно не будет успешным. Сами власти Украины говорят, что уже не ожидают значительных успехов от этой операции, и даже планируют в будущем провести еще наступление. И, видимо, Запад начинает понимать, куда клонят украинские власти - к тому, что все пошло не по плану, придется менять свою риторику и менять условия военных поставок. Пока непонятно, почему украинские власти так активно начали сомневаться в своей же операции, которую сами же рекламировали на протяжении месяцев. Может, таким образом они желают обмануть российское командование, а может, пытаются задобрить Запад, чтобы тот одобрил поставку новых истребителей и боеприпасов. А то с ними у Украины всё совсем плохо.

Соединенные Штаты и Британия как "верные" союзники решили подбодрить украинское командование, заверив тех, что они будут продолжать поставлять военную технику независимо от результатов контрнаступления. Хотя, западные СМИ считают иначе.

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При этом, другие политики на Западе все чаще говорят, что Украину нужно принудить к переговорам. Вероятно, после контрнаступления, результаты которого еще как повлияют на политику США, будут решать, что делать дальше, а сейчас это просто попытка ускорить наступление. Зачем? Скоро в США выборы. Лидер Штатов Джо Байден хочет избраться на второй срок, и конечно, чтобы заверить народ Штатов в том, что это правильный выбор, нужно показать народу успехи в его политике. Успехом может быть хорошее наступление Украины. Ведь, Байден отправил уже кучу денег, а результатов не показал. А то украинские события постоянно мешают, создают неудобные вопросы, на которые сложно дать четкий ответ, который не угробит популярность перед выборами.