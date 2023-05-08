Власти Молдовы поставили под сомнение право Леонида Манакова выступать с такими заявлениями.

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Молдова ответила Леониду Манакову на просьбу увеличить присутствие миротворцев в Приднестровье. И, реакция была ожидаемо негативной, власти сразу же задались вопросом, а имеет ли вообще право Манаков делать такие заявления.

Власти заявили, что необходимо прояснить вопрос о статусе представительства Приднестровья. Так, по словам властей Молдовы, они ждут такого разъяснения уже более четырех лет. Также власти добавили, что менять соглашение про миротворцев могут только те, кто подписывал его, а не люди, не имеющие к нему никакого отношения. Собственно, становится понятно, что Молдова категорически против увеличения миротворцев в регионе, и пытается всеми силами сделать их увеличение невозможным. Пытаясь юридически обосновать невозможность изменения соглашения, Молдова привлекает к делу Европейский союз и США.

Напомню, что сегодня Приднестровье попросило Россию увеличить количество миротворцев в регионе, чтобы избежать возможных терактов. Такое заявление сделал глава представительства в России Леонид Манаков. Так, по его словам, в регионе сейчас находится примерно 450 солдат. По его мнению этого количества не хватает, чтобы обеспечить безопасность региона и защититься от возможных терактов. Также он добавил, что в соглашении есть пункт, который позволяет увеличить количество солдат до 3100 при опасности в регионе. Так, по мнению Манакова, сейчас именно та ситуация, когда необходимо увеличить количество миротворцев и обеспечить безопасность.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже дал свои комментарии на этот счет. На данный момент власти РФ не завершили обсуждение этого вопроса, решение не принято.

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Отмечу, что сама Молдова также ранее заявляла, что имели место нарушения режима безопасности со стороны миротворческого контингента России в Приднестровье. Поэтому, власти призывали вывести контингент из региона.