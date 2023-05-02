Такое заявление уже не предположение СМИ, а слова министра.

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Украинское правительство продолжает поддерживать популярность одной темы — контрнаступления. Правда в этот раз заявление выглядит печально для Украины, поскольку есть опасность потерять военные поставки со стороны Запада. Раз уж министр обороны предполагает такой сценарий, то становится ясно, почему власти не желают начинать наступление. Правда, незнание о болезни не лечит от болезни, и решение не участвовать в бою, не означает победу.

Так, от будущего контрнаступления, которое постоянно переносят с одной даты на другую аргументируя недостатком боеприпасов и погодой, зависит очень многое, говорит Резников. Среди последствий наступления есть и поддержка партнеров. Так, если наступление полностью провалится — то, за ним, пойдут и военные поставки от союзников.

Резников заявил, что на Западе решение о поставках принимается сложно. Одному политику нужно аргументировать целому парламенту, почему стоит отдать деньги и технику какой-то Украине, а не вложить в свое государство на благо народа. И, когда страна, которую ты поддерживаешь, начинает значительно проигрывать, возникает вопрос, а зачем собственно ей помогать? Чтобы средства ушли в никуда?

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Собственно если говорить просто: если контрнаступление окажется не настолько успешным, как планирует украинское правительство, и не будут выполнены поставленные цели (например вход в Крым), или вовсе оно станет началом конца, то партнеры Украины быстро откажутся от военных поставок и новых пакетов помощи. Правда, что для Запада является "успешное наступление" предстоит выяснить, поскольку сейчас формулировки разные и смешанные. Как говорится, пара миллиардов, и условия сразу же поменяются. Естественно пара миллиардов лично в карман и без налогов.