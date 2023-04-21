Правда, дадут ли такое оружие?

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Западная пресса продолжает анализировать, каким способом украинское контрнаступление может стать успешным. Так, оказалось, что вооруженные силы Украины недостаточно вооруженны. Стране не хватает тяжелой техники и боеприпасов для контрнаступления. Такие выводы были сделаны после изучения "секретных документов" МО США.

Так, например Украине не хватает танков. Даже если американское правительство ускорится и поставит "Абрамсы" к осени 2023 года, это слишком поздно, и контрнаступление станет либо обычным наступлением с соответствующими потерями, либо вовсе будет сорвано. Аналитики считают, что Украине понадобится заиметь около 253 танков "Абрамс" для успешного наступления, но чем больше, тем лучше.

Однако по поставкам цифры совершенно иные. Так, Запад в целом обещал Украине около 200 танков, из которых только 60 с истинных западных заводов, а остальное просто списанная советская техника. Большинство танков — это отремонтированная техника в Польше и других странах Европы типа Чехии.

Ну ладно танки, это все таки тяжелая техника, да и в нынешних условиях их используют все меньше. Все куда печальнее обстоит с боеприпасами — основой для любого боя, что уж говорить про наступление. Так, к 1 марта 2023 года в Украине оставалось около 10 тысяч 155-миллиметровых снарядов. Конечно, сейчас их еще меньше. А при начале контрнаступления, они останутся и их хватит на бои? А обстреливать территории придется очень плотно... Аналитики это понимают, и буквально, чтобы поставить такое количество припасов, придется работать на износ годами, а такого времени просто нет.

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При этом некоторые лица считают, что танки "Абрамс" не смогут существенно помочь Украине. Нет, они конечно серьезно усилят армию и всё наступление, но это не спасители, и одними "Абрамсами" в 2023 году не обойтись. Как бы нужно защищаться с помощью ПВО и ЗРК, иметь воздушное преимущество с истребителями, поддерживать пехоту с помощью артиллерии, обследовать территорию с помощью дронов и просто уничтожать стратегические точки благодаря ракетам и РСЗО — все это имеется в больших количествах? А поставить такое количество в кратчайшие сроки без "палева" возможно?