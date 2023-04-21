"Что?" - видимо, Венгрия против Украины в НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера приехал в Украину и встретился с президентом Зеленским. Это первый визит генсека в Украину начиная с 24 февраля 2022 года. Все это конечно было внезапным, ибо альянс никого заранее не предупреждал о данной встрече. В итоге генсек альянса обсудил с Зеленским будущее членство Украины в альянсе, и ответ был, положительным, да еще и в ускоренном темпе принимать будут.

Также был разговор о военных поставках, президент Зеленский попросил генсека альянса стимулировать партнеров, чтобы те поставили дополнительное вооружение. Это был один из четырех главных вопросов встречи. По всей видимости президент Зеленский попросил генсека НАТО на встрече в "Рамштайне" поговорить с партнерами о возможности поставок ПВО, ЗРК и истребителей, которые так нужны Украине для будущего контрнаступления и защиты после наступления.

Отмечу, что Зеленский также попросил генсека НАТО, чтобы партнеры поставили дальнобойное вооружение, например артиллерию и снаряды для нее. От танков, конечно, тоже никто не отказывается. Много внимания было уделено авиации.

Зеленский считает, что первый визит генерального секретаря альянса — это знак, что НАТО готов к большому сотрудничеству с Украиной. Зеленский ожидает, что Украину скоро примут в альянс.

Там же обсудили гарантии безопасности, пока Украина не вступит в НАТО. Собственно, поставки вооружения продолжатся. Также альянс поддерживает Украину в вопросе переговоров (Украина хочет, чтобы были выведены войска, и только после этого начнет переговоры). Йенс сказал, что альянс готовит авиацию и танки, которые помогут в контрнаступлении.

И, самое интересное для нас с вами. Йенс сказал, что все участники НАТО за то, чтобы Украина попала в альянс. Но, один из президентов, похоже, считает иначе. Президент Венгрии Виктор Орбан сегодня в Твиттере в ответ на статью о заявлении Йенса написал "Что?".

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